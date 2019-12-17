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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Что будет, если пробка от шампанского попадет в глаз?

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Что будет, если пробка от шампанского попадет в глаз?
Фото: pixabay.com

Известная комическая ситуация, когда один человек открывает шампанское и случайно попадает пробкой в другого, на деле может привести к весьма печальным последствиям. Врачи рассказали, что произойдет, если пробка от игристого вина ненароком попадет в глаз.

Одним из самых популярных напитков в новогоднюю ночь, без сомнения, является шампанское. Однако игристое вино может испортить весь праздник, если открывать его недостаточно аккуратно. Специалисты советуют придерживать пробку и ни в коем случае не трясти бутылку перед открытием, чтобы избежать травм.

«Если такая пробка попадает в глаз, то глаз может лопнуть, разорваться пополам, это разрыв оболочек. Могут сместиться его структуры, такие как хрусталик, или отслойка сетчатки произойти. Пациент в таких случаях резко теряет зрение, и праздник для таких людей заканчивается», - рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

АБ

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