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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Забайкалье по делу о неуставных отношениях солдат Шамсутдинов признан потерпевшим

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкалье по делу о неуставных отношениях солдат Шамсутдинов признан потерпевшим
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Адвокат Руслан Нагиев сообщил о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где минувшей осенью солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев.

По словам защитника Рамилья Шамсутдинова, версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, сейчас подтверждается. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), и Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Адвокат Руслан Нагиев рассказал, что он встретился с подзащитным, и Шамсутдинов рассказал ему о своих взаимоотношениях с сослуживцами.  Нагиев опубликовал в своем Инстаграм после посещения солдата Шамсутдинова видео, в котором говорится: "Действительно, подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию".

Призывник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов  25 октября в воинской части в Забайкалье открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь военнослужащих погибли, двое - ранены. По этому факту в отношении Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

ИЧ

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