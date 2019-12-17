Зачем академику Хохлову скандалы в РАН?

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17 декабря 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели», Николай ТОНОРОВ ]

Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета»

Как известно, выборы в РАН состоялись в ноябре, но неприятный осадок в общественном пространстве не исчезает. Мало того, любые новые мероприятия с участием «главных раздражителей» - председателя комиссии РАН по противодействию фальсификации результатов научных исследований Виктора Васильева и вице-президента РАН, курирующего данное направление, Алексея Хохлова, так или иначе, возвращают нас к ноябрьским выборам.

Так, например, на днях в Бежевом зале Президиума РАН на Ленинском проспекте прошло ежегодное собрание Общества научных работников (ОНР). Открывал собрание вице-президент РАН А. Р. Хохлов с докладом «Актуальные вопросы развития российской научной сферы», далее выступил Виктор Васильев: «О комиссии, борьбе, фальсификациях, науке, РАН и т.п.». Собранием принята резолюция (среди прочих) «В поддержку сообщества Диссернет и комиссий КПФНИ и КБЛ РАН». Оппоненты Хохлова-Васильева сразу стали задавать вопросы. Почему организации, насчитывающей чуть более 300 человек и дварегиональных отделения, придают федеральный размах, выделяя зал Президиума РАН? Кто кого поддерживает – ОНР, Диссернет - КПФНИ или это круговая порука, судя по фамилиям, участвующим в руководстве всех трёх организаций? Почему в публикациях о собрании опять превалирует карательная риторика? Почему снова угрожают от имени РАН, хотя права такого не имеют?

Вернемся к выборам. Напомним, что после критики президентом России Владимиром Путиным выборов академиков в 2016 году, когда членами РАН были выбраны высокопоставленные чиновники, выборы 2019 года прошли по новым правилам, в частности, вся информация о кандидатах была вывешена в интернете. Каждый желающий мог узнать о числе публикаций, цитировании, индексе Хирша. И главным бенефициаром новой открытости и конкурентности стал «Диссернет».

«Кого «Диссернет» не пустил в академики. Итоги предварительного голосования в РАН» - так, без лишней скромности, озаглавил свою статью на сайте «Новой газеты» 14 ноября 2019 года Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой». Т.е. «группа «общественных активистов» (по сути – частных лиц, объединенных под торговой маркой «Диссернет») публично заявила, что весь процесс выборов в академию прошел под ее контролем. Отмечу – не научное сообщество не пустило, а группа лиц, находящихся вне числа формальных выборщиков» - акцентирует внимание общественности публикация «Выборы в РАН прошли. Вопросы остались» в Центральной профсоюзной газете «Солидарность».

Вопросы в публикации подняты серьезные:

1. Способна ли сегодня РАН профессионально управлять своей работой?

2. Способны ли представители РАН соблюдать законы Российской Федерации?

3. Зачем в комиссию РАН включены представители «Диссернета»?

Раскрывая третий вопрос, газета «Солидарность» удивляется: «Президиум РАН ввел в комиссию и человека, не имеющего научных степеней вовсе (Петр Талантов- прим «АН»). В постановлении РАН о комиссии он числится главой фонда «Эволюция». Того самого, что пришел на смену фонду «Династия», признанному в России иностранным агентом. На фейковом «сайте РАН», открытом в Германии, Талантов фигурирует как пресс-секретарь комиссии РАН. Пресс-секретарь комиссии, которой не поручены связи с прессой? Удивляться тут нечему. Господин Талантов, по сведениям из интернета, долларовый мультимиллионер, ведущий зарубежную экономическую деятельность. Он же меценат, спонсор проектов «Диссернета».

Действительно, анализ третьего вопроса показывает удивительное пересечение персонажей:Виктор Васильев, Андрей Заякин, Михаил Гельфанд, Андрей Ростовцев, Петр Талантов, Аскольд Иванчик.

И организаций: КПФНИ, ОНР, «Диссернет», «Клуб 1 июля», фонд «Династия», фонд «Эволюция», «Новая газета», газета «Троицкий вариант» и, вишенка на торте – структуры Алексея Навального.

«Солидарность» резюмирует:

«Прозрачность выборов не достигается за счет тотального нарушения порядка выборов. Когда в нее вмешиваются со стороны, влияя на результаты, это приводит к скандалу. Никто не сомневается, что борьба с фальсификациями в науке – одно из важных направлений работы РАН. Очевидно, что его нельзя превращать в клоунаду, нельзя отдавать на откуп сторонним «активистам». Исключая из процесса оценки и отделения РАН, и ВАК – легальные структуры».

«АН» будет следить за продолжением этой дискуссии о «группе «общественных активистов» (по сути – частных лиц, объединенных под торговой маркой «Диссернет»)». Пока, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что развернувшаяся полемика о деятельности этой «группы» показывает наличие серьезных проблем в управлении РАН и сильно мешает ученым заниматься их основным делом.

Николай ТОНОРОВ