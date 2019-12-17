Почти 30 экспозиций будет развернуто на интерактивной выставке ассамблеи «Здоровая Москва»

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17 декабря 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

mos.ru

Около 30 экспозиций будет развернуто в ходе ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва», которая пройдет с 16 по 19 января в павильоне №75 ВДНХ. Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун в ходе состоявшейся в преддверии этого значимого в жизни столицы события пресс-конференции.

Во время пресс-конференции Алексей Хрипун осветил ключевые направления работы Ассамблеи: эффективные подходы к организации здравоохранения, создание единого цифрового контура, развитие превентивной медицины, новые, высокотехнологичные способы лечения онкологических заболеваний. Он отметил, что на интерактивной выставке, где будет представлено более 30 экспозиций с новейшими медицинскими разработками, москвичи и гости города смогут пройти скрининги на различные заболевания и получить экспресс-консультации московских врачей.

«Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия.Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками<….> Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено», - сказал он.

Особое место на выставке занимает стенд, информирующий посетителей о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы – запуске системы поддержки принятия врачебных решений. Посетители смогут познакомиться с механизмом функционирования системы и узнают, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшем будущем.

В тематической зоне “Акушерство и гинекология” состоится презентация работы первой в Москве школы пап «Я – папа!», которая находится в столичном роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова. Всех желающих мужчин научат пеленать, кормить и купать младенцев. Помимо этого, на выставке представлен современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин в рамках партнерских родов.

На стенде, посвященном оториноларингологии, скрининговые осмотры ЛОР-органов будут проводить высококвалифицированные сотрудники Института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Кроме этого, посетителям стенда будет предоставлена возможность произвести объективную оценку носового дыхания на современном высокотехнологичном оборудовании.

На стенде «Инфекционная безопасность города Москвы» можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация о наиболее значимых инфекция, распространённых в популярных туристических странах. А на стенде, информирующем гостей Ассамблеи о специфике работы Московской скорой и неотложной медицинской помощи, в режиме реального времени любой желающий сможет примерить на себя роль диспетчера и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

Ассамблея дает возможность познакомиться с технологиями будущего в диагностировании и лечении заболеваний, новыми формами организации медицинской помощи и подходами к подготовке профессиональных кадров. Посетить Ассамблею могут как специалисты, так и обычные жители и гости Москвы, которым интересны темы здоровья и долголетия.

В течение четырех дней для участников и гостей Ассамблеи организовано более 90 дискуссий и экспертных сессий, 8 открытых лекций с мировыми специалистами. Программа охватывает практически все направления современной медицины: кардиологию, эндокринологию, педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, травматологию, реаниматологию и т.д.

«Ассамблея “Здоровая Москва” — это главное событие в сфере здравоохранения города. Она проводится уже в 18-й раз, и масштаб ее проведения с каждым годом растет. Если в прошлом году в Ассамблее приняли участие около 12 000 гостей, то в этом году по прогнозам организаторов их будет около 30 000.