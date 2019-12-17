Исследователи рассказали, как мат помогает лучше работать

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17 декабря 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ненормативная лексика на рабочем месте в большинстве случаев считается моветоном и всячески осуждается, однако удачно сказанное крепкое словцо может послужить на благо общего дела, рассказали исследователи.

Оказалось, что использование бранных слов помогает сплотить коллектив, поскольку помогает работникам лучше понять друг друга и повышает доверие. Также считается, что люди, не привыкшие подбирать слова, меньше лгут и имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. Исследователи отмечают, что коллективы, в которых люди ругаются матом, добиваются большего успеха в рабочих вопросах.