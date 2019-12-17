Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Исследователи рассказали, как мат помогает лучше работать

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Исследователи рассказали, как мат помогает лучше работать
Фото: pixabay.com

Ненормативная лексика на рабочем месте в большинстве случаев считается моветоном и всячески осуждается, однако удачно сказанное крепкое словцо может послужить на благо общего дела, рассказали исследователи.

Оказалось, что использование бранных слов помогает сплотить коллектив, поскольку помогает работникам лучше понять друг друга и повышает доверие. Также считается, что люди, не привыкшие подбирать слова, меньше лгут и имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. Исследователи отмечают, что коллективы, в которых люди ругаются матом, добиваются большего успеха в рабочих вопросах.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой взять под контроль ситуацию семьи…

//новости ан