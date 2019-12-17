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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Усыновлённые американцы ищут своих родственников в России

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Усыновлённые американцы ищут своих родственников в России

Более 20 лет назад граждане США заявили о своём желании усыновить детей с проблемным здоровьем из Артёмовского дома ребёнка (Приморский край).

Бывший директор данного детского учреждения жаловалась, что детей-инвалидов никто в нашей стране не хотел усыновлять. Спасибо тем людям, которые смогли взять малышей со сложной судьбой.

Сейчас несколько детей из детского дома живут в США. В Америке общество уважительно относится к приёмным родителям. Американские власти стараются, чтобы дети, оставшиеся без попечения взрослых, передавались на воспитание в другие семьи.

В 1990 году американцы получили право усыновлять детей-инвалидов в России. Семья Джона Грей приняла маленькую девочку по имени Ира. Другую девочку усыновила французская семья.

Ещё у одной девочки из российского детдома было тяжёлое заболевание в виде «волчьей пасти» и «заячьей губы». Несмотря на то, что ребёнок оперировался, избавиться от проблемы не получилось. Американская семья не испугалась этого и удочерила девочку. В ходе удачной операции в американской клинике ребёнку устранили проблему.

Усыновление детей очень сложная проблема. В Америке наши сироты находят хороших родителей и отличные жизненные условия. За это американцам необходимо сказать спасибо. Сейчас усыновлённые дети 90-х выросли и пытаются найти своих биологических родителей в Артёмовске. И кому-то это удалось. Новые американцы помогают материально тем, кто их в своё время бросил в беде, и это говорит о том, что американские родители воспитали их хорошими людьми. Но после принятия "Закона Димы Яковлева" усыновление гражданами США русских малышей невозможно.

ПВ

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