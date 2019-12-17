Любовь - это такая же болезнь, как и недоласканность у Сталина

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17 декабря 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в список болезней. Любовь – навязчивые мысли о другом человеке, перепады настроения, жалость к себе, прерывистый сон и бессонница, импульсивные поступки. Актёр театра и кино Владимир Кошевой согласен с этим утверждением.



На примере спектакля о любви Тургенева к певице Полине Виардо, сценарий к которому написал Сергей Соловьёв, актёр делает вывод, что Тургенев, 40 лет любивший Виардо, тоже был неизлечимо болен. Даже когда она потеряла свой волшебный голос и перестала быть артисткой, то он всё равно её любил. То есть ему было неважно кто она. Даже если бы она была посудомойкой, то он бы всё равно любил.



Это Владимир Кошевой выходил на поклон на премьере спектакля "Нуреев" в Большом театре в майке с портретом режиссёра Кирилла Серебренникова, которого долго томят под подписками и домашними арестами. И современную популярность диктаторов, например Сталина или Ивана Грозного, актёр объясняет словами Гоголя: пустой сосуд можно заполнить чем угодно. И если у вас нет убеждений, то вас убедят в чём угодно. И, видимо, сейчас в обществе - и сверху и снизу - есть потребность в жёсткой руке.



Подробности читайте в эксклюзивном интервью Владимира Кошевого "Аргументам недели".



