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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В комитете Госдумы по этике проверили высказывание депутата о малоимущих

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В комитете Госдумы по этике проверили высказывание депутата о малоимущих
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Комитет Госдумы по этике проверил слова депутата о малоимущих россиянах. Ранее депутат от «Единой России» Ирина Гусева возмутилась, что малоимущих могут освободить от уплаты НДФЛ, и сравнила их с заключенными.

Председатель комитета Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что проверил стенограмму заседания с речью Гусевой. По его словам, вызвавшая резонанс фраза была вырвана из контекста. Сама депутат также уверяет, что нашумевшая фраза является неполной.

«Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ», - процитировал он Гусеву.

АБ

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