В комитете Госдумы по этике проверили высказывание депутата о малоимущих

Комитет Госдумы по этике проверил слова депутата о малоимущих россиянах. Ранее депутат от «Единой России» Ирина Гусева возмутилась, что малоимущих могут освободить от уплаты НДФЛ, и сравнила их с заключенными.
Председатель комитета Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что проверил стенограмму заседания с речью Гусевой. По его словам, вызвавшая резонанс фраза была вырвана из контекста. Сама депутат также уверяет, что нашумевшая фраза является неполной.
«Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ», - процитировал он Гусеву.