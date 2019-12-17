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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Экономисты: почему россияне тратят треть бюджета на еду

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономисты: почему россияне тратят треть бюджета на еду
фото: pixabay

Экономисты оценили уровень жизни россиян по тратам на продукты питания. На продукты питания россияне в среднем расходуют третью часть своего бюджета (30,2%).  В тройку регионов, где жители тратят на еду меньше всего своих доходов, вошли Татарстан (21,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (23,1%) и Москва (24,5%). При этом жители Ингушетии оставляют в продуктовых магазинах большую часть своего семейного бюджета — 57,9%.

«Если посмотреть на развитые экономики, там доля на еду значительно ниже, 10-15-20%. Но это не значит, что там экономическая ситуация лучше и люди живут лучше. У них огромные издержки на обслуживание недвижимости, огромные расходы на бензин – у них другая структура расходов. Там тоже, если мы говорим о США и Евросоюзе, произошел в расходах сдвиг в сторону питания. В случае России 30% расходов на еду – это не драматично. Но я боюсь, что в реальности люди тратят на питание порядка 50%. Дальше идет большая статья расходов на ЖКХ и транспорт. И совсем мало у них остается денег. Это главная проблема, на мой взгляд»,- подчеркнул экономист Василий Калташов.

 

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