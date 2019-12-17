Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Улица «Никольская»: в центре Москвы открыли переход с грубой ошибкой в названии

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Улица «Никольская»: в центре Москвы открыли переход с грубой ошибкой в названии
Фото соцсети

На днях в столице возобновили работу крытого пешеходного перехода от станции метро «Театральная» до Никольской улицы. Его не использовали в течение десяти лет.

 Казалось бы, надо радоваться! Ведь, как отметил мэр Собянин, лично проинспектировавший объект и оставшийся довольным, реконструкцию перехода специалисты считали невозможной. Однако внешний вид чудо-перехода напугал многих из тех, кто уже успел насладиться этим зрелищем: уж больно напоминает кладбище! К тому же, нет ливнестоков, о первую ступень легко споткнуться, внутри все отделано дешевым пластиком.

Зато снаружи — все «дорого-богато»! Мраморная черная плитка, позолоченные надписи! Вот только проектировщики забыли элементарные правила русского языка. Где это видано, чтобы названия улиц брали в кавычки? И все это, между прочим, прямо возле Красной площади. 

ГБ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области мужчину, многодетного отца, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района обнаружен арсенал оружия, подозревают в изнасиловании…

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Ее хотят отстранить от работы…

//новости ан