Улица «Никольская»: в центре Москвы открыли переход с грубой ошибкой в названии

//Общество 13+

17 декабря 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото соцсети

На днях в столице возобновили работу крытого пешеходного перехода от станции метро «Театральная» до Никольской улицы. Его не использовали в течение десяти лет.

Казалось бы, надо радоваться! Ведь, как отметил мэр Собянин, лично проинспектировавший объект и оставшийся довольным, реконструкцию перехода специалисты считали невозможной. Однако внешний вид чудо-перехода напугал многих из тех, кто уже успел насладиться этим зрелищем: уж больно напоминает кладбище! К тому же, нет ливнестоков, о первую ступень легко споткнуться, внутри все отделано дешевым пластиком.

Зато снаружи — все «дорого-богато»! Мраморная черная плитка, позолоченные надписи! Вот только проектировщики забыли элементарные правила русского языка. Где это видано, чтобы названия улиц брали в кавычки? И все это, между прочим, прямо возле Красной площади.