У Рады проходят стычки митингующих с полицией

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17 декабря 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

митинг в Киеве на скриншоте youtube-видео

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

За продажу земли парламент уже проголосовал. А изменения в трудовой кодекс еще только планируется внести. Соответствующий закон под авторством премьер-министра Гончарука пытались провести полуподпольно. Обычно в таких случаях проект проходит общественные слушания. Однако в этот раз не был опубликован даже текст предлагаемого проекта.

Когда текст появился, эксперты схватились за голову. Им стало понятно, почемутакая секретность. Предложение Гончарука предполагает увеличение рабочего дня до 12 часов, упрощение увольнения. Кроме того, исчезнут профсоюзы.

По сути, это первый шаг Киева в прошлое, причем в досоветское. Именно в СССР появились восьмичасовой рабочий день, пенсии, отпуска, были узаконены профсоюзы. Увеличение рабочего дня до 12 часов — это без четырех часов дореволюционная Россия, в составе которой была Украина.

С утра у здания Верховной Рады собрались активисты Национального корпуса. Они попытались принести к стенам парламента какой-то реквизит и палатки. Однако этому помешала полиция.

То и дело начинаются перепалки между митингующими и силовиками. У кого-то не выдерживают нервы. То в одном, то в другом месте начинаются потасовки. Участники митинга уже пустили в ход палки. Полиция ответила перцовым газом.

Пока ситуация находится под контролем. Однако в любой момент может вспыхнуть бунт, который запросто перерастет в новый майдан.