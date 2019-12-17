В Челябинске подвели итоги реалити-шоу «Просто бизнес»

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17 декабря 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено организаторами

В Челябинске на предновогоднем балу предпринимателей подвели итоги реалити-шоу «Просто бизнес». Мероприятие организовал фонд поддержки бизнесменов «Территория Бизнеса». Бал прошел вчера, 16 декабря, в Центре международной торговли, и собрал порядка 600 участников, сообщает агентство Полит74.

Итоги реалити-шоу «Просто бизнес» провели в торжественной обстановке. На сцену вышли пятеро участников, прошедших в финал: Светлана Кузнецова (проект «Здоровый перекус»), Татьяна Зубкова (проект, продвигающий виртуальную и дополненную реальность), Семен Лукьянов («Лей Лелей»), Кирилл Мокашев (проект «Чистый воздух» по производству индивидуальных средств защиты дыхания), Нелли Новикова (проект «Стильные экошоперы»).

«Бал предпринимателей — это наше самое легкое, самое праздничное мероприятие, - рассказывает генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса Артур Юсупов. - Для участников мы подготовили настоящий сюрприз — миллионер Владимир Маринович покажет бизнес-спектакль, а PR-технолог Роман Масленников расскажет, как сделать пиар взрывным. В этом году мы провели около 300 образовательных мероприятий, которое посетили более 11 тысяч предпринимателей. Только на форум «Мой бизнес» съехалось около 4 тысяч человек. Недавно мы проводили бизнес-девичник, если честно, я никогда не думал, что 600 девушек могут собраться одновременно».

Работа «Территории Бизнеса» ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».