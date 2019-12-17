На ассамблее «Здоровая Москва» выступят эксперты мирового уровня

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17 декабря 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

XVII ассамблея «Здоровая Москва», фото соцсети

Мировые эксперты в области здравоохранения станут спикерами XVII ассамблеи «Здоровая Москва», а в рамках выставочной программы ассамблеи «Здоровая Москва» москвичи смогут пройти скрининги и обследования, познакомиться с работой многопрофильных стационаров и научиться пеленать младенцев. Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун в ходе состоявшейся в преддверии этого значимого в жизни столицы события пресс-конференции.

«Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия (XVII ассамблея «Здоровая Москва»). Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками - Боткинской больницей, институтом Н.Склифосовского, другими нашими многопрофильными больницам, центром планирования семьи и другими акушерскими стационарами. Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено, и мы пригласили к участию некоторые крупные госкорпорации и наших зарубежных партнеров», - сказал Алексей Хрипун.

Напомним, ассамблея «Здоровая Москва» — это главное событие в сфере здравоохранения города. Она проводится уже в 18-й раз, и масштаб ее проведения с каждым годом растет.

Если в прошлом году в Ассамблее приняли участие около 12 тысяч гостей, то в этом году организаторы рассчитывают, что их число составит порядка 30 тысяч. Запланированное увеличение числа участников в первую очередь обусловлено особенностью нынешней Ассамблеи: впервые наряду с врачами, учеными, организаторами здравоохранения, гостями мероприятия может стать любой москвич. Для горожан разработали специальную программу, включающую в себя мастер-классы и лекции о ЗОЖ от ведущих российских и международных экспертов, выставку самых инновационных и современных достижений столичного здравоохранения, а также различные медицинские обследования.

Расширяется также и география участников Ассамблеи: в этом году на мероприятии выступят эксперты из 22 зарубежных стран — США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Кореи. Среди зарубежных гостей звезды мировой величины: легендарный врач Силиконовой долины Дэвид Агус, Брайан Кеннеди, ведущий специалист по продолжительности жизни, директор Центра здорового старения (Сингапур), Даниэль Крафт, исполнительный директор программы FutureMed в Силиконовой долине и куратор медицинского направления в Университете Сингулярности, Пол Маккена, британский психолог, писатель, автор мировых бестселлеров по борьбе с вредными привычками и лишним весом. Все они выступят с открытыми лекциями, попасть на которые сможет любой желающий.

Согласно информации пресс-службы Депздрава столицы, особое место на выставке занимает стенд, информирующий посетителей о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы - запуске системы поддержки принятия врачебных решений. Посетители смогут познакомиться с механизмом функционирования системы и узнают, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшем будущем. В тематической зоне «Акушерство и гинекология» состоится презентация работы первой в Москве школы пап «Я - папа!», которая находится в столичном роддоме №4 при ГКБ им. В.Виноградова. Всех желающих мужчин научат пеленать, кормить и купать младенцев. Помимо этого, на выставке представлен современный родильный блок с имитатором беременности для мужчин в рамках партнерских родов.

На стенде «Инфекционная безопасность Москвы» можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация о наиболее значимых инфекция, распространенных в популярных туристических странах. А на стенде, информирующем гостей ассамблеи о специфике работы Московской скорой и неотложной медицинской помощи, в режиме реального времени любой желающий сможет примерить на себя роль диспетчера и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 январе в 75 павильоне ВДНХ. Посетить мероприятие могут все желающие бесплатно. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте moscowhealth.ru.