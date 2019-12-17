Оглашен приговор дела застройщиков ЖК «Территория Счастья» и «Белые паруса»

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17 декабря 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Оглашен приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывших застройщиков жилых комплексов «Территория Счастья» и «Белые паруса»

Сегодня в Прикубанском районном суде г. Краснодара окончено оглашение приговора по нашумевшему уголовному делу в отношении троих бывших застройщиков жилых комплексов - «Территория Счастья» (ул. им Евгении Жигуленко, 3 и ул. Домбайская, 10) и «Белые паруса» (ул. Валерия Гассия, 4/7) в городе Краснодаре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2013 по 2017 год в г. Краснодаре граждане К. и С. под предлогом строительства многоквартирного дома литеры 1 и 2 в г. Краснодар, ул. им Евгении Жигуленко, 3, похитили путем обмана при заключении договоров участия в долевом строительстве денежные средства дольщиков в размере 1,3 млрд рублей.

С 2014 по 2016 год в г. Краснодаре те же К., С., а также гражданин М. под видом строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, ул. Домбайская, 10, похитили тем же способом порядка 450 млн рублей.

Они же, К. и М., с 2015 по 2017 год совершили хищение денежных средств дольщиков в сумме 731 млн рублей, переданных ими для строительства жилого дома в г. Краснодар по ул. Валерия Гассия, 4/7.

Используя фиктивные справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке якобы выполненных работ, фиктивные квитанции к приходным кассовым ордерам, К., С. и М. вывели из оборота предприятия и похитили денежные средства, вложенные участниками долевого строительства, привлеченные для строительства домов по ул. им Евгении Жигуленко, ул. Домбайская, 10, ул. Валерия Гассия, 4/7, и расходовали на цели, не связанные со строительством объектов по договорам участия в долевом строительстве, заключенным на основании Федерального закона № 214-ФЗ.

Потерпевшими признано 680 человек, похищено денежных средств участников долевого строительств на сумму около 2,5 млрд рублей, в ходе следствия и судебного разбирательства заявлен 121 иск.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, активную позицию стороны защиты, принимавшей попытки продвинуть версию о невиновности К., С. и М. по предъявленному обвинению, государственный обвинитель прокуратуры края доказал вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступных деяний.

Все подсудимые признаны виновными в совершении вмененных им нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом назначено наказание по совокупности преступлений К. – в виде 5 лет лишения свободы, С. – 4 лет 6 месяцев лишения свободы, М. – 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом каждому в размере 1 миллиона рублей.

Государственным обвинителем предлагалось наказание по совокупности преступлений в виде девяти, восьми с половиной и семи лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом по одному миллиону рублей в доход государства каждому.

С учетом изложенного, а также того обстоятельства, что гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, после получения и изучения приговора суда, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в вышестоящую судебную инстанцию.