В Чувашии инвалид умер по дороге за справкой об инвалидности

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17 декабря 2019, 14:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Житель Чебоксар скончался на пороге одного из бизнес-центров. Он направлялся в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы получить справку об инвалидности.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо прямо перед входом в здание. Приехавшие по вызову медики не смогли ничего сделать и тот скончался.

Родственники умершего пояснили, что он направлялся в медучреждение за справкой об инвалидности.

В бюро медсоцэкспертизы эту информацию подтвердили. Они добавили, что это был первый визит мужчины за справкой. Ранее он с подобными вопросами не обращался.