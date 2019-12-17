В Чувашии инвалид умер по дороге за справкой об инвалидности

Житель Чебоксар скончался на пороге одного из бизнес-центров. Он направлялся в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы получить справку об инвалидности.
По словам очевидцев, мужчине стало плохо прямо перед входом в здание. Приехавшие по вызову медики не смогли ничего сделать и тот скончался.
Родственники умершего пояснили, что он направлялся в медучреждение за справкой об инвалидности.
В бюро медсоцэкспертизы эту информацию подтвердили. Они добавили, что это был первый визит мужчины за справкой. Ранее он с подобными вопросами не обращался.