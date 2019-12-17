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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Чувашии инвалид умер по дороге за справкой об инвалидности

, 14:33 [ «Аргументы Недели», ]

В Чувашии инвалид умер по дороге за справкой об инвалидности
фото: pixabay.com

Житель Чебоксар скончался на пороге одного из бизнес-центров. Он направлялся в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы получить справку об инвалидности.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо прямо перед входом в здание. Приехавшие по вызову медики не смогли ничего сделать и тот скончался.

Родственники умершего пояснили, что он направлялся в медучреждение за справкой об инвалидности.

В бюро медсоцэкспертизы эту информацию подтвердили. Они добавили, что это был первый визит мужчины за справкой. Ранее он с подобными вопросами не обращался.

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