ММК завершил годовую программу по озеленению

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17 декабря 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат в 2019 году провел масштабное озеленение города. Все запланированные на этот год посадки деревьев и кустарников завершены, годовая программа полностью выполнена.

Планом предусматривалась высадка зеленых насаждений на территории Магнитогорска. Сибирские и колючие ели, ясень, рябина, липа – все эти деревья в количестве 1630 штук были посажены по всему городу. На последнем этапе программы из Пермского питомника были привезены 50 зеленых елей высотой до четырех метров. Они были высажены в парке у Вечного огня. И даже наступившая зима не стала помехой проведению озеленительных работ. Специалисты утверждают, что деревья можно сажать до -15 градусов, поскольку деревья сейчас находятся в спящем режиме, и пересадка им не вредит. Помимо этого ММК за свой счет провел замену не прижившихся деревьев, а также профинансировал работу по уходу за деревьями.

Работы по озеленению велись в рамках крупной программы, разработанной ПАО «ММК» и администрацией Магнитогорска. Она рассчитана на 2018-2023 годы, и предусматривает появление в городе 10,5 тысяч новых кустов и деревьев. На осуществление этого плана руководство ММК выделило 57 миллионов рублей.