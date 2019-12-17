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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Ленобласти отца 6 детей, хранившего в доме арсенал оружия, подозревают в надругательстве над дочерью

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленобласти отца 6 детей, хранившего в доме арсенал оружия, подозревают в надругательстве над дочерью
фото с сайта СКР

В Ленинградской области мужчину, многодетного отца, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района обнаружен арсенал оружия, подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. В отношении 46-летнего отца шестерых детей возбуждены два уголовных дела.

Как установило следствие, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в своем коттедже глава семейства неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения. Девочка в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

Сейчас пострадавшей девочке 13 лет. Все дети из семьи изъяты и помещены в больницу, - передает RT.
Следователи задержали и допросили подозреваемого. С участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи.

В ходе осмотра дома изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Вооружение направлено на криминалистическую экспертизу.

В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, в которой воспитывается шестеро детей, а также причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
Дела возбуждены по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "незаконный оборот оружия".

ИЧ

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