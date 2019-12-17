Мария Бутина стала ведущей стрима RT

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17 декабря 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Mария Бутина, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Уроженка Барнаула Мария Бутина приглашена на работу на RT. Россиянка 26 октября прилетела в Москву после освобождения из американской тюрьмы. На прошлой неделе 11 декабря RT провёл выпуск стрима под названием «Молодая кровь!» с участием Марии Бутиной.

Она прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве. Мария рассказала, что в США граждан лишают свободы за любое касание представителя власти, - передает RT.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

«Ну вот я дома», — сказала Бутина в ролике. Напомним, после возвращения из США девушка сразу улетела на свою родину, повидаться с родственниками.

В России Бутина планировала заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.