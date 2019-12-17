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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Треть жителей России отказалась от отпуска в 2019 году из-за отсутствия денег

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Треть жителей России отказалась от отпуска в 2019 году из-за отсутствия денег
Пустой кошелек, pixabay.com

Наемные работники все чаще отказываются от отпусков из-за страха потерять работу или отсутствия денег. Об этом рассказывается в публикации, подготовленной авторами Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В США выведут на новый уровень профилактику заболеваний среди богатых

В США выведут на новый уровень профилактику заболеваний среди богатых

По данным социологических исследований, более 54% работников в Соединенных Штатах испытывают чувство вины, когда берут отпуск. При этом 55% американцев не используют свой отпуск вообще, а в целом за прошедший год у жителей США осталось неиспользованными 768 миллионов дней оплачиваемого отпуска. Происходит это из-за страха потерять свое рабочее место, что для рядового жителя страны является настоящей катастрофой.

В России несколько иная картина. Более 30% россиян не пошли в отпуск в 2019 году потому, что на него нет денег. Социологи подсчитали, что даже маленькое путешествие обойдется примерно в 25 тысяч рублей, а средняя зарплата в стране — 23,5 тысячи рублей.

 

ДЦ

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