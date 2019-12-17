Водителям автобусов напомнили о жд переездах

Водителям волгоградских пригородных автобусов напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов.
Специалисты Волгоградской дистанции пути провели профилактическую беседу с водителями пассажирских автобусов, курсирующих по межобластным и внутриобластным маршрутам. Мероприятие, организованное на волгоградском автовокзале, было посвящёно безопасности на железнодорожных переездах. Водителям рассказали о недавних ДТП, произошедших на сети железных дорог России, и особенностях работы переездной сигнализации.
Сотрудники Волгоградской дистанции пути сообщили, что согласно статистике, виновниками большинства аварий на железнодорожных переездах становились невнимательные водители, а также лихачи, пытавшиеся проехать на запрещающие сигналы переездной сигнализации.
Участникам профилактической акции раздали тематические памятки, призывающие к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и соблюдению правил дорожного движения.
На территории Волгоградской области с начала 2019 года было зафиксировано 230 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов.