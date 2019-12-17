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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Операторы сотовой связи повышают абонентскую плату

В Британии операторы ежегодно повышают тариф

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Операторы сотовой связи повышают абонентскую плату
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Операторы сотовой связи повышают абонентскую плату.  Сотовый оператор «Билайн» («Вымпелком») с 16 января 2020 года повысит цены на ряд архивных тарифов на 17–18 процентов.

В МТС проводили корректировку устаревших тарифов в начале декабря. Расценки на интернет и платное ТВ намерен поднять «Ростелеком». Сотовый оператор «Мегафон» меняет архивные корпоративные тарифы.

«Вымпелком» вынужден пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов из-за появившихся затрат на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном рунете».

«МегаФон»  21 ноября предупредил своих абонентов об изменении параметров некоторых корпоративных архивных тарифных планов с 1 декабря. Компания Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря. МТС 3 декабря проинформировала абонентов о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.

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