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17 декабря 2019, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Операторы сотовой связи повышают абонентскую плату. Сотовый оператор «Билайн» («Вымпелком») с 16 января 2020 года повысит цены на ряд архивных тарифов на 17–18 процентов.

В МТС проводили корректировку устаревших тарифов в начале декабря. Расценки на интернет и платное ТВ намерен поднять «Ростелеком». Сотовый оператор «Мегафон» меняет архивные корпоративные тарифы.

«Вымпелком» вынужден пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов из-за появившихся затрат на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном рунете».

«МегаФон» 21 ноября предупредил своих абонентов об изменении параметров некоторых корпоративных архивных тарифных планов с 1 декабря. Компания Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря. МТС 3 декабря проинформировала абонентов о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.