Опасный массаж

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17 декабря 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Фото: соцсети

Недавно в Красноярске возбудили уголовное дело против массажистки, сломавшей ноги грудной девочке. В прошлом году в Нижнем Новгороде младенец скончался после сеанса массажа из-за перелома шейного отдела позвоночника. Массаж должен был укрепить здоровье детей, но не травмировать и тем более не убить. «Аргументы недели» изучили, как сделать детским массаж полезным, а не губительным.

Детские неврологи и педиатры часто назначают общеукрепляющий массаж грудничкам. Это стимулирует правильный рост ребёнка, помогает справиться с небольшими неврологическими проблемами. Процедура массажа считается обыденной во врачебной практике. Массаж может назначаться как абсолютно здоровым деткам, так и для устранения каких-либо проблем. У детей раннего возраста возможны нарушения мышечного тонуса как следствие перинатального поражения, ДЦП и так далее. В таких случаях грудничкам назначается соответствующий массаж.

Подбор специалистов для работы с грудными детьми, естественно, должен быть выполнен особенно качественно. Главное упущение родителей зачастую кроется в неумелом выборе массажиста. Родитель часто, не зная того, нанимает псевдоспециалиста, дилетанта, не имеющего к медицине никакого отношения. Именно на этом этапе может случиться роковая ошибка.

Массаж тела ребенка не кроет в себе ничего сверхсложного для человека даже со средним медицинским образованием. Массаж грудничка тем более не предполагает серьезных воздействий. Кроме того, при первой же негативной реакции малыша опытный специалист прекратит свои действия. Силовые манипуляции с ребенком, пусть даже из добрых побуждений – это неумышленное нанесение ущерба здоровью.

Массажем практически невозможно навредить – тем массажем, который описан в классической литературе. А когда на человека давят, применяют силу, выкручивают конечности – это не массаж, это силовое воздействие. Правильный массаж в себя включает несколько действий: поглаживание, растирание, щипание.

Родители младенцев часто нанимают массажистов по Интернету, где можно легко найти множество объявлений. Многие "передают" хороших специалистов из рук в руки. Но, прежде чем подпустить массажиста к ребенку, родителям стоит выяснить некоторые детали.

Чтобы делать массаж, необходимо иметь: среднее медицинское образование (дипломоб окончании медицинскогоучилища), сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж» и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Медицинский массаж» (обратите внимание на то, что данный документ актуален только 5 лет).

Если массаж делается в медучреждении, оно несёт полную ответственность за работу массажиста. Лучше всего обращаться к специалистам, которые работают в той детской поликлинике, где и был назначен массаж. В таком случае можно не сомневаться, что за жизнь и здоровье вашего малыша в опытных руках.

Продолжительность детского массажа обычно составляет 30 минут: 3 подхода по 10 минут. Причем детский массаж неотделим от упражнений, в сеансе массажа для детей есть элементы ЛФК.

Как на практике понять, что перед вами грамотный специалист?

Профессиональный массажист:

Не нуждается в дополнительной рекламе, клиенты сами узнают о нём благодаря старому-доброму сарафанному радио.

Не дает 100%-й гарантии на результат своего труда (это свидетельствует о профессиональной зрелости массажиста).

Интересуется причинами, побудившими пройти курс массажа, диагнозом, наличием врачебного направления на массаж.

Разъясняет, что он будет делать и какого эффекта ждать на выходе.

Дает рекомендации по лечебной или профилактической гимнастике.

После качественно сделанного массажа у малышей от 3 месяцев розовые спинка и попа, нет синяков. Эффект можно заметить примерно после 5–7 сеансов, максимальный эффект — спустя 2 недели после окончания курса.

Доверяйте жизнь и здоровье детей и вас самих только проверенным специалистам! Только тогда случаям губительного массажа настанет неотвратимый конец.

Ольга Новикова