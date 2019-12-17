Рамблер попросит прекратить уголовное дело в рамках конфликта с веб-сервером Nginx

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17 декабря 2019, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Руководство интернет-холдинга Rambler (Рамблер) просит прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx Совет директоров компании Rambler единогласно решил поручить своим юристам обратиться в правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

Решение принято на внеочередном заседании совета директоров в понедельник.

12 декабря Rambler сообщил о нарушении своих прав на программу для веб-серверов Nginx. По данным Rambler, программу в начале двухтысячных годов разрабатывал сотрудник интернет-компании Игорь Сысоев. Соответственно, "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". Право на предъявление претензий и исков было передано кипрской компании Lynwood Investments CY.

Теперь Rambler, согласно поручению совета директоров, должен будет расторгнуть договор с кипрской компанией, а ей также будет предложено отозвать свое заявление в правоохранительные органы в отношении основателей Nginx.

По данным Crunchbase, компания Nginx Inc. основана в 2011 году на базе разработок Сысоева. Она предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Также компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler.

12 декабря в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски.

По информации СМИ, обыски велись в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по части 3 статьи 146 УК РФ дела (нарушение авторских и смежных прав) в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc.