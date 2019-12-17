Названы ключевые ошибки при прогреве автомобиля в холодную погоду

Специалист назвал четыре основные ошибки автомобилистов во время прогрева своих машин в зимний период. Ранее сообщалось, что современные транспортные средства не требуют этого шага даже в мороз.

Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин заявил, что процесс прогрева важен, а самое плохое в холодную погоду – устраивать "температурный шок" лобовому стеклу, полив его снаружи горячей водой. Это может привести к появлению трещин.

Кроме того, не стоит поливать стекло "незамерзайкой", когда автомобиль еще не прогрелся – жидкость сразу же "схватится" и процесс оттаивания будет еще более долгим.