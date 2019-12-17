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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Названы ключевые ошибки при прогреве автомобиля в холодную погоду

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: За рулем

Названы ключевые ошибки при прогреве автомобиля в холодную погоду
салон автомобиля, pixabay.com
Специалист назвал четыре основные ошибки автомобилистов во время прогрева своих машин в зимний период. Ранее сообщалось, что современные транспортные средства не требуют этого шага даже в мороз.
 
Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин заявил, что процесс прогрева важен, а самое плохое в холодную погоду – устраивать "температурный шок" лобовому стеклу, полив его снаружи горячей водой. Это может привести к появлению трещин.
 
Кроме того, не стоит поливать стекло "незамерзайкой", когда автомобиль еще не прогрелся – жидкость сразу же "схватится" и процесс оттаивания будет еще более долгим.
ЕТ

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