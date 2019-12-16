Алексей Текслер о запахе гари: «Меня не устраивает такая работа»

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16 декабря 2019, 21:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова

Глава Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу регионального министерства экологии по выявлению источника неприятного запаха.

Напомним, жители Челябинска, Коркино и Копейска 15 и 16 декабря жаловались на запах гари. Как сообщает агентство «Полит74», предположительно, он вызван эндогенными пожарами и выбросами промышленных предприятий.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что такая работа по выявлению причин его не устраивает. «Я говорю и о скорости объявления режима НМУ, и про оперативность соответствующих мер, - сказал он. - Мы днем с огнем не можем найти источник специфического запаха. Надо переходить на другой формат работы, я жителий нашей области хотим знать, что происходит. Больше я предупреждать не буду, надоело».