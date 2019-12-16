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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Драка автомобилисток в Севастополе закончилась черепно-мозговой травмой и переломом носа одной из участниц

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Драка автомобилисток в Севастополе закончилась черепно-мозговой травмой и переломом носа одной из участниц
an-crimea.ru

Вечером 15 декабря во дворе жилого дома по улице Маринеско произошла драка. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали очевидцы.

Инцидент начался с просьбы женщины перепарковать заблокировавшее ее авто. Но в ответ хозяйка перекрывшей выезд машины начала драку.

На крики выбежал муж одной из женщин и начал разнимать драку. В этот момент неизвестно откуда выскочили двое здоровяков и присоединились к избивающим.

На ситуацию отреагировали проходящие мимо подростки — они вызвали «Скорую помощь» и полицию. В результате женщина, которая просила перепарковать авто, получила черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб предплечья.

Нападавшие мужчины скрылись до приезда служб.

ГБ

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