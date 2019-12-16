Драка автомобилисток в Севастополе закончилась черепно-мозговой травмой и переломом носа одной из участниц

Вечером 15 декабря во дворе жилого дома по улице Маринеско произошла драка. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали очевидцы.
Инцидент начался с просьбы женщины перепарковать заблокировавшее ее авто. Но в ответ хозяйка перекрывшей выезд машины начала драку.
На крики выбежал муж одной из женщин и начал разнимать драку. В этот момент неизвестно откуда выскочили двое здоровяков и присоединились к избивающим.
На ситуацию отреагировали проходящие мимо подростки — они вызвали «Скорую помощь» и полицию. В результате женщина, которая просила перепарковать авто, получила черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб предплечья.
Нападавшие мужчины скрылись до приезда служб.