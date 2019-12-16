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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Челябинск: бойцовская собака набросилась на пьяного хозяина

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Челябинск: бойцовская собака набросилась на пьяного хозяина
фото: pixabay

Собака бойцовской породы набросилась на пьяного хозяина в Челябинске. Несчастный случай произошел на улице Трашутина.

Очевидцы сообщают, что перед тем, как отправиться с псом на прогулку, владелец собаки изрядно выпил. По неизвестным причинам животное решило напасть на хозяина еще на лестничной площадке.

Соседи заводчика собак, услышав лай и громкие крики, вышли в подъезд, однако помочь челябинцу не могли: супруга мужчины еле сдерживала разъяренное животное.

Мужчину не сразу смогли высвободить из хватки питомца. Пострадавший потерял много крови. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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