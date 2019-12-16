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16 декабря 2019, 20:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

pixabay.com

Перед Новым годом наступает пора, когда каждый старается найти для родных и близких уникальный и оригинальный презент, который запомнится надолго и будет радовать своего хозяина на протяжении долгого времени. Среди тысяч всевозможных идей самыми неординарными, пожалуй, становятся домашние питомцы. “Аргументы недели” решили разобраться, почему подобный подарок может оказаться не самым удачным.

В предпраздничные дни Сеть пестрит обилием различных форумов, где люди обсуждают, какую крысу лучше приобрести в качестве подарка на 2020 год. Несомненно, лающий, мяукающий, хрюкающий или пищащий подарок запомнится надолго, но вот точно ли эти воспоминания будут хорошими? Ведь даже самое неприхотливое животное нуждается в особом внимании.

Не удивительно, что таких животных как бык, тигр или лошадь мало кто решится дарить. А вот питомцев попроще, например, крыс, некоторые считают отличным сюрпризом. При этом зачастую любители “живых подарков” открыто признают, что заводят животное только на год. А порой питомцы попадают в приюты и того раньше – сразу после окончания фотосессий с символами года предприимчивые фотографы отдают больше ненужное животное на попечение волонтеров и неравнодушных людей.

Символ года – не подарок

«Довольно часто "живые подарки" приобретаются импульсивно, и когда эйфория от приобретения нового питомца сталкивается с реальностью в виде временных и финансовых затрат, от животного просто избавляются. Особенно это актуально перед новым годом, когда такие "подарки" оказываются изначально ненужными», - рассказала руководитель Добровольного спасательного отряда помощи мелким домашним животным "Бежит Орёт" Елизавета Новикова.

Выбирая домашнего любимца себе или в подарок, стоит учитывать множество нюансов и сложностей, с которыми придется столкнуться будущему хозяину. Как минимум, человек может оказаться не готов завести хвостатого друга. Каким бы неприхотливым он ни казался на первый взгляд, любому животному требуется постоянная забота. Внезапно навалившаяся ответственность за жизнь и здоровье другого существа может оказаться не по силам, а потому уход за любимцем вскоре станет обузой.

2020 год – год Крысы

«Крыс стоит заводить тем, кто осознанно хочет завести именно крысу, кто ознакомился и обеспечил заранее все необходимые для правильного содержания этого зверька условия, кто понимает, что крыса - социальное животное, которому важна компания в виде однополой пары, тем кто готов проводить с животным несколько часов в день, общаясь и играя, тратить время на качественную уборку. Конечно же, те, кто выбрал питомцем крысу, должны понимать, что грызун будет пробовать на зуб все, что ему попадется, да, и вашу любимую футболку тоже», - объяснила эксперт.

«Живой подарок»



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Также при выборе любого домашнего животного стоит учитывать совместимость характеров хозяина и питомца. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда люди попросту не понимают потребностей животного и списывают его плохое поведение на дурной нрав.

«Крыса требует ежедневной заботы, кормления по графику, выгула. Да, крыс нужно выгуливать по несколько часов в день, но не на улице, а дома. Для этого нужно обустроить пространство так, чтобы зверек не навредил себе и не попробовал на зуб ценные для вас вещи. Так же необходимо осматривать вашего питомца, ведь именно вы можете увидеть признаки недомогания и своевременно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Информацию о проверенных специалистах по крысам можно найти на тематических ресурсах в сети. Ну и, конечно же, нужна периодическая уборка в клетке», - предупредила Новикова.

Особенно сложно оценить характер подобного “подарка” в праздничной обстановке, когда животное попадает из привычной среды в атмосферу всеобщего веселья, где его окружают незнакомые люди, запахи и громкие звуки.

«Любое животное при смене обстановки испытывает стресс, ведь появляется много новой информации: от освещения до звуков и запахов, все это будет нервировать и пугать. Необходимо максимально оградить животное от восторгов ваших гостей и родственников, особенно детей, ведь они не всегда понимают, насколько громко радуются. Резкие запахи будут неприятны животным, имеющим очень острое обоняние, постарайтесь избегать использования парфюма. Дайте новым четвероногим членам семьи немного времени наедине с самими собой, не пытайтесь насильно заставить их общаться в стрессовом состоянии и очень быстро они станут вам настоящими верными друзьями!» - считает специалист.

2020 год – Год Крысы

pixabay.com

Еще одним препятствием может стать аллергия потенциального хозяина или его близких.

«Аллергия может появиться на любое животное, иногда ее невозможно спрогнозировать, но, если в семейном анамнезе есть аллергические реакции, стоит сделать пробы в медицинском учреждении до приобретения питомца, чтобы избежать неприятных сюрпризов. А еще бывает аллергия не на само животное, а на пыль от наполнителя, например», - отметила эксперт.

Содержание питомца всегда сопряжено с определенными затратами, при этом не только финансовыми, но и временными. В бюджет придется включить расходы на:

корм,

лечение,

необходимые аксессуары.

Также стоит учитывать вещи и предметы мебели, которые питомец может ненароком испортить.

«Чаще всего озвучиваются такие причины, как: "появилась аллергия", "у нас стало не хватать времени", "портит имущество (точит когти о диван, погрыз обувь, наушники)". Есть даже причина "надоел/надоела/надоели", но и просто без объяснения могут принести животное в приют, а иногда и подкинуть к дверям зоомагазина, ветклиники или просто вынести животное в подъезд или на помойку», - рассказала Новикова о причинах, по которым животные попадают к волонтёрам.

Каким бы ни было сильным желание удивить и порадовать своих близких на Новый год, при выборе «живого подарка» стоит задумываться и об интересах питомца. Если вы не уверены, что потенциальные хозяева готовы завести домашнего любимца и должным образом заботиться о нем, то стоит подобрать другой подарок, который сможет принести радости не меньше, чем питомец.

Анастасия БОРОВИКОВА