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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кузнецова пообещала разобраться, почему стоявшего на гречке мальчика вернули матери

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кузнецова пообещала разобраться, почему стоявшего на гречке мальчика вернули матери
Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова пообещала разобраться, почему мальчика, которого отчим в качестве наказания заставлял стоять коленями на гречке, вернули в семью.

Они не считают это пыткой. В Омске отчим и мать, истязавшие сына гречкой, частично признали вину в суде

Они не считают это пыткой. В Омске отчим и мать, истязавшие сына гречкой, частично признали вину в суде

Кузнецова отправила заявление в прокуратуру Омской области и попросила разобраться в работе органов опеки. Она заверила, что уполномоченный по правам ребенка в регионе посетит школу мальчика и поговорит с ним самим, а также с педагогами. После этого состоится встреча с матерью.

«Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия - в его интересах», - заверила Кузнецова.

АБ

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