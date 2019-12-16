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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Житель Подмосковья рассказал, как парализовать телефонных мошенников

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Житель Подмосковья рассказал, как парализовать телефонных мошенников
фото: pixabay

Житель Видного Сергей Хакимов считает, что нужно подыграть человеку, разводящему вас на деньги и тогда сценарий аферы летит к чертям.  

По номеру телефона я понял, что меня пытаются «развести», - говорит житель Видного Сергей Хакимов. – Номер слишком кривой. К тому же у меня есть мобильный банк и все движения денег я вижу тут же. А тут вдруг мне звонит человек и представляется какой-то конторой из банка. Рассказывает, что у меня умыкнули 4200 рублей. Мне стало интересно, как поведет себя этот человек, если я немного пошучу с ним. Но первый же мой ответ поставил его в ступор, -передал Сергей.

 

СЕ

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