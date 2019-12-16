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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Психотерапевт назвал причины, почему женщина в Омске разрешала сожителю жестоко обращаться с ребенком

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Психотерапевт назвал причины, почему женщина в Омске разрешала сожителю жестоко обращаться с ребенком
фото: pixabay

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было многочасовое стояние на гречневой крупе. Отчим внимательно следил за тем, как ребенок отбывает наказание, не отрывает ли колен. Спасся малыш случайно: ему удалось выбежать из квартиры и попросить помощи у соседа, который и вызвал полицию. К тому моменту крупа уже вросла в кожу ребенка настолько глубоко, что пришлось делать операцию. Мать не только не препятствовала издевательствам, но и сказала, что полностью поддерживает такие методы воспитания.

"Быстрее всего мать просто не очень здорова, страдает каким-то психическим заболеванием, которое не позволяет ей скорректировать ситуацию. Еще очень часто женщины относятся с негативизмом и даже ненавистью к детям после развода из-за того, что они напоминают им бывшего супруга. Особенно явно это проявляется в отношениях «мама — сын». Происходит некое слияние образов. К тому же у самой матери могут быть садистические наклонности. И особенно в случае алкоголизации семьи происходит ее объединение с сожителем. Они вместе унижают ребенка, повышая внутренний гормональный тонус, после чего происходит эмоциональное слияние. Ребенок служит объектом нездорового удовольствия", - пояснила врач-психотерапевт Александр Федорович.

СЕ

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