Ангарск: двое подростков отравились ноотропами, отпущенными без рецепта

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16 декабря 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabay

В Ангарске двое 14-летних подростков отравились ноотропным препаратом. Лекарство было продано им в одной из местных аптек без рецепта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Оба подростка в связи с отравлением попали в больницу. Стоит отметить, что принятое тинейджерами лекарство оказывает миорелаксирующее действие на организм, то есть он относится к ноотропным препаратам, которые, как считается, способны стимулировать умственную деятельность, активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность к обучению.