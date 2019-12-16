Эксперт моды рассказал, во что одеться в новогоднюю ночь

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16 декабря 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Модники и модницы по всей стране ломают головы, гадая, что надень на Новый год. Стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше всего встречать наступающий год Крысы.

По мнению эксперта, в этот Новый год прослеживается тенденция отказа от слишком узких платьев. «Во-первых, сейчас это немодно, во-вторых в новогоднюю ночь должно быть как можно больше драйва и легкости, поэтому стоит добавить объема», - считает эксперт моды.

Тем девушкам, которые не любят платья, можно подобрать брючный костюм с широкими брюками в пол и пиджаком oversize, под который стоит надеть простую белую футболку.

Мужчинам Лисовец посоветовал оказаться от неудобных костюмов и рубашек и остановиться на элегантных свитерах и футболках.