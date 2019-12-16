Драка в семье полицейских. Участковый пожаловался, что жена избивает его, и закон о домашнем насилии ему бы не помешал

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16 декабря 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщина. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением в правоохранительные органы.

В Кировской области участковый Роман Дядькин написал заявление на свою жену Екатерину, которая тоже стажируется в полиции. По его словам, супруга напала на него во время семейной ссоры и нанесла ему побои. Драка была серьезной и разнимать пару сотрудников правопорядка пришлось их коллегам.

Сотрудники попытались увезти её в отдел, но девушка отказалась и получила административный штраф. Она заявила, что муж тоже её бил и она ни капли не виновата. Но первым все же успел благоверный – именно он написал заявления о применении к нему насилия. И теперь дама скорее всего может поставить крест на своей карьере, а, возможно, и на семейной жизни.