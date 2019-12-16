Путин запретил уволенным фсбшникам выезжать из страны

Президент России подписал закон о запрете для уволенных со службы в ФСБ РФ. Запрет временный. Он ограничен сроком на пять лет. Нормативный акт опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.
Временное ограничение вводится с момента увольнения сотрудника. А сам порядок ограничений входит в компетенцию Федеральной службы безопасности.
Подобные ограничения вводились и ранее. В простонародье их называют «подпиской о невыезде». Такие документы подписывают те, кто по роду деятельности имеет дело с государственной либо военной тайной.