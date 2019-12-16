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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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"Это противоречит чести страны", власти Франции лишат профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен нанести урон стране  в глазах всего мира.

"Процедура заключается в том, что в случае несоблюдения этических норм посольство должно информировать МИД, а министерство передает эту информацию канцлеру ордена. В случае подтверждения Великий канцлер может начать процедуру лишения ордена в отношении господина Соколова, если подтвердиться, что это было сделано. Но процедура уже начата", - сообщил посол Сильвия Берманн в эфире "Эха Москвы".

Ранее в пресс-службе посольства Франции пояснили, что дипмиссия обратилась в канцелярию ордена после того, как профессор СПбГУ убил и расчленил свою аспирантку.

"Иностранец может быть лишен награды Почетного легиона, присужденной ему, если он совершил действие или поступок, которые могут быть признаны противоречащими чести или способные нанести урон интересам Франции за рубежом или принципам, которые она поддерживает в мире", - прокомментировали в ведомстве.

БИ

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