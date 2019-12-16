Виртуальная модель пожаловалась на домогательства в такси. Пользователи посчитали это оскорблением для настоящих жертв насилия

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16 декабря 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: coцсети

О том, что будущее уже наступило, и мир виртуальных персонажей и роботов становится более реальным, чем соседи по дому – говорят практически постоянно. Но ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности, вызвал немало возмущения в Сети.

Виртуальная модель Лил Микела (Lil Miquela) рассказала о сексуальных домогательствах во время поездки в такси. Ещё раз - выдуманная модель вдохновенно рассказала, что ее домогались. Зачем? До сих пор не понятно, но пользователи посчитали ролик оскорбительным по отношению к реальным жертвам насилия.

I have so many questions... pic.twitter.com/6Jfv7itPFo — Green Chyna (@CORNYASSBITCH) December 12, 2019

«Виртуальный проект, рассказывающий мне историю о ненастоящем сексуальном насилии. Это ложь. Причём опасная. Есть множество других способов сделать Микелу располагающей к себе», «Из всех вещей, которые вы могли придумать, вы выбрали сексуальные домогательства», «Микела — это команда, а не один человек. Поэтому видео кажется ещё более жутким», - возмущаются в Сети.