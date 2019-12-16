Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Виртуальная модель пожаловалась на домогательства в такси. Пользователи посчитали это оскорблением для настоящих жертв насилия

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Виртуальная модель пожаловалась на домогательства в такси. Пользователи посчитали это оскорблением для настоящих жертв насилия
Фото: coцсети

О том, что будущее уже наступило, и мир виртуальных персонажей и роботов становится более реальным, чем соседи по дому – говорят практически постоянно. Но ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности, вызвал немало возмущения в Сети.

Виртуальная модель Лил Микела (Lil Miquela) рассказала о сексуальных домогательствах во время поездки в такси. Ещё раз - выдуманная модель вдохновенно рассказала, что ее домогались. Зачем? До сих пор не понятно, но пользователи посчитали ролик оскорбительным по отношению к реальным жертвам насилия.

«Виртуальный проект, рассказывающий мне историю о ненастоящем сексуальном насилии. Это ложь. Причём опасная. Есть множество других способов сделать Микелу располагающей к себе», «Из всех вещей, которые вы могли придумать, вы выбрали сексуальные домогательства», «Микела — это команда, а не один человек. Поэтому видео кажется ещё более жутким», - возмущаются в Сети.

БИ

//картина дня

Общество

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала разобраться с ситуацией в высшем образовании. Парламентарий не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…

//новости ан

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…

//новости ан

//новости ан

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…

//новости ан

В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…

//новости ан

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…

В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Они не отрицают, что ставили ребёнка коленями на гречку за малейшую провинность, но считают…

//новости ан

В Петербурге полиция проверяет инцидент с выпускницей СПбГУ, которая плюнула в профессора на заседании этической комиссии. С заявлением в МВД обратились представители…