Виртуальная модель пожаловалась на домогательства в такси. Пользователи посчитали это оскорблением для настоящих жертв насилия

О том, что будущее уже наступило, и мир виртуальных персонажей и роботов становится более реальным, чем соседи по дому – говорят практически постоянно. Но ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности, вызвал немало возмущения в Сети.

Виртуальная модель Лил Микела (Lil Miquela) рассказала о сексуальных домогательствах во время поездки в такси. Ещё раз - выдуманная модель вдохновенно рассказала, что ее домогались. Зачем? До сих пор не понятно, но пользователи посчитали ролик оскорбительным по отношению к реальным жертвам насилия.

I have so many questions... pic.twitter.com/6Jfv7itPFo