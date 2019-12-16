«Предварительный диагноз – шок», в Следственный комитет обратились родители ребенка, который умер на приеме ЛОРа

//Общество 13+

16 декабря 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз - шок, но родственники не согласны.

Отец ребёнка рассказал, что у сына периодически появлялся насморк, поэтому его повели к отоларингологу Авакяну, которого порекомендовал знакомый фельдшер. По словам отца, на приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не задали вопросов о возможной аллергической реакции на препараты. Врач сделал снимок и решил делать промывание носовых пазух.

"После первого прокола видно было, что ему очень больно, но он терпит. Жена полностью доверилась опыту врача, поэтому не препятствовала его действиям, несмотря на то, что от увиденного почувствовала себя нехорошо. Авакян, посмотрев ещё раз снимок, решил проколоть другую ноздрю. После прокола мальчик резко перестал дышать и посинел", - рассказал отец ребёнка "КП".

Ребёнка увезли в реанимацию, где через час он умер. Судмедэкспертиза не выявила причину смерти, по словам родителей, в документах указано, что предварительно это был шок. Они обратились за повторной экспертизой, а также в СКР.