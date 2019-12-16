Краснодарскому водоканалу - 125 лет!

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16 декабря 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня краснодарский водоканал отмечает юбилейную дату - 125 лет со дня образования. Все эти годы предприятие достойно выполняло главную задачу - обеспечение краснодарцев качественными услугами водоснабжения и водоотведения. Бесперебойная и надежная работа водоканала – заслуга коллектива профессионалов, насчитывающего 1,8 тысяч человек.

Торжественная юбилейная церемония прошла в актовом зале ООО «Краснодар Водоканал». Сотрудников поздравили заместитель главы г. Краснодара Андрей Дорошев, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, депутат городской Думы г. Краснодара Вячеслав Буренок, гендиректор предприятия Дмитрий Павлюченко.

«Последнее время мы встречаемся часто. Потому что во всех районах города строим новые и модернизируем существующие сети. Хороший подарок городу и жителям – большая программа совместных действий, по которой в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы еще десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения, реконструированы канализационно-насосные станции, построены новые водозаборы, пробурены новые скважины», - сказал заместитель главы г. Краснодара Андрей Дорошев.

Динамичное развитие предприятия, и его ключевая роль в коммунальном хозяйстве краевой столицы неразрывно связаны с группой компаний «Росводоканал» - крупнейшим частным оператором России. Благодаря этому партнерству краснодарский водоканал активно реализует сложные и важные проекты, вкладывая значительные средства в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города.

«Вклад сотрудников водоканала невозможно переоценить - весь коллектив предприятия трудится с честью и достоинством. Такой прекрасный растущий город, как Краснодар, нуждается в специалистах высочайшего уровня, в том числе, и в сфере водоснабжения и водоотведения. И я могу с уверенностью сказать, что работники нашего водоканала отвечают всем требованиям современного развивающегося города», - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

Старт юбилейного года водоканала был дан весной, тогда его сотрудники высадили 125 саженцев в пос. Индустриальном. Сегодня этот год завершился награждением сотрудников предприятия – тех, кто проработал в водоканале от 10 до 50 лет – инженеров, слесарей, водителей.

«Краснодар Водоканал» - одно из старейших предприятий столицы Кубани. Официальной датой создания считается 16 декабря 1894 года. В этот день начал действовать водопровод, давление в котором создавала водоэлектрическая станция по ул. Шереметевской (ныне - им. Красина), что и стало началом работы системы водоснабжения города.

Сегодня коллектив предприятия – 1,8 тыс. сотрудников. Общая протяженность водопроводных сетей – свыше 1300 км, канализационных – более 1000 км. Предприятие обслуживает 440 артезианских скважин глубиной от 80 до 800 метров, а также 9 водозаборных сооружений.