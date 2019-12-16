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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В столичных детских больницах пройдет праздник «Добрая елка»

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

В столичных детских больницах пройдет праздник «Добрая елка»
Фото mosday.ru

«Добрая елка Мэра Москвы» пройдет во всех детских больницах Москвы. Дед Мороз и Снегурочка придут к маленьким пациентам накануне Нового года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Накануне Нового года во всех детских больницах столичного департамента здравоохранения впервые пройдет «Добрая елка Мэра Москвы». Праздничные мероприятия будут проходить с 16 по 27 декабря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ребят проведут развлекательные и обучающие занятия, игры, мастер-классы, а также сказочные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. Стать участниками праздника смогут более 6 тыс. юных пациентов, которые находятся на лечении в клиниках.

«Первыми подарки получат пациенты детской инфекционной больницы №6. Также «Добрая елка мэра Москвы» пройдет для ребят, проходящих лечение в Центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Сухаревой, в Центре детской психоневрологии, в детской больнице святого Владимира и ее филиале, в детской больнице им. З.Башляевой, в детской больнице №9 им. Г.Сперанского, в Центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Войно-Ясенецкого, в Институте неотложной детской хирургии и травматологии, в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, в Морозовской детской больнице, а также в детской больнице им. Н.Филатова», - уточняется в материале.

ГБ

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