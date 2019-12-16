Появилось видео падения подростка с 4 этажа торгового центра

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16 декабря 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: youtube

скриншот видео с камер наблюдения

Юноша успешно прооперирован и сейчас находится в больнице. Следком выясняет обстоятельства произошедшего. Тем временем местные СМИ распространили видеозапись момента падения.

Момент самого падения попал в кадр камеры наблюдения. Парень вышел на лестничный пролет, сел на перила. Ему не удается удержать равновесие, и он падает спиной вперед.

Сейчас делом занимается республиканский следком. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Там сообщили, что подросток упал с высоты четвертого этажа. Он был госпитализирован, сейчас его жизнь вне опасности.

Падение произошло вечером, около половины девятого, в здании одного из торговых центров столицы Марий Эл.