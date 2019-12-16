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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

III Этногастрономический туристский фестиваль

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

III Этногастрономический туристский фестиваль

#Ноябрьфест – фестиваль вина и гастрономии, на котором ведущие винодельческие предприятия Крыма представят свою лучшую продукцию. В программе «Ноябрьфеста» — презентации и дегустации вина, лекции виноделов и сомелье, гастрономическая программа и кулинарные мастер-классы, где можно попробовать и научиться готовить блюда крымской кухни. Обо всем этом на фестивале рассказали приглашенные винные эксперты и сомелье. Насыщенная программа и уникальные предложения Ноябрьфеста вывели его в лидеры лучших осенних праздников виноделия в России.

В рамках фестиваля прошел  круглый стол «Гастрономические события как фактор увеличения туристского потока». Состоялись встречи с участниками Фестиваля – представителями Инкерманского завода марочных вин, завода вина «Золотая Балка», винодельческого хозяйства «Дом Захарьиных», Донской винодельни «Эльбузд», комплекса «Усадьба Мысхако».

Организатор Фестиваля, начальник Управления имиджевых мероприятий и информационного сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым Ольга Мацулова  рассказала о создании и развитии фестиваля #Ноябрьфест, о рекламно-информационном сопровождении мероприятий и о том, как в этом году организаторам удалось собрать рекордное за три года количество участников Фестиваля.

Ведущие эксперты в области гастрономии и туризма - директор некоммерческой организации «Роствино», советник Президента Федерации рестораторов и отельеров Евгений Федоров, Управляющий партнер, генеральный директор компании «Entens Group» Алексей Просандеев и другие. обсудили ключевые вопросы гастротуризма, в том числе факторы привлекательности гастрособытия, гастро- и энотуризм, как одни из наиболее перспективных направлений в контексте событийного туризма и особенности создания мероприятий вдали от центра России и событийной жизни.Руководитель продюсерского центра «Новое Русское Вино» Елена Порман представила  винный туризм как тренд с большими перспективами. Генеральный директор компании-туроператора «Ривьера Сочи» Бэлла Тарасова познакомила слушателей с винными дорогами юга России. Менеджер по развитию туризма комплекса «Усадьба Мысхако» Юлия Школьная на примере ежегодного фестиваля молодого вина проанализировала развитие событийного винно-гастрономического туризма.

Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по туризму, Министерство курортов и туризма Республики Крым, АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

ГБ

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