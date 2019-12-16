В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

//Общество 13+

16 декабря 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Ирина Яровая, фото: State Duma Russia, globallookpress.com/

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала разобраться с ситуацией в высшем образовании. Парламентарий не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру.

Яровая назвала попытку ввести болонскую систему в российских вузах "миной замедленного действия". Вице-спикер напомнила, что понятия "бакалавр" и "магистр" впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда "все копировалось под Запад без понимания зачем, почему".

Сегодня на заседании президиума Совета законодателей Ирина Яровая рассказала, что на бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест, для магистров уже мест гораздо меньше. По ее мнению, это является "понуждением к платному образованию". Яровая подчеркнула, что не каждый может оплатить магистратуру.

Также есть много специальностей, по которым бакалавра на работу не возьмут. Яровая призвала разобраться в ситуации с высшим образованием.