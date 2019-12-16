"Плюнула, чтобы открыть дорогу в науку". Профессор ВУЗа обратился в полицию из-за того, что выпускница плюнула ему в лицо

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16 декабря 2019, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Петербурге полиция проверяет инцидент с выпускницей СПбГУ, которая плюнула в профессора на заседании этической комиссии. С заявлением в МВД обратились представители ВУЗа.

Одна из выпускниц магистратуры филфака была крайне недовольна оценкой своего диплома. Александра Элбакян решила, что экзаменационная комиссия поставила ей тройку, «чтобы унизить, морально разбить, а также чтобы закрыть дальнейшие возможности заниматься наукой». Она попросила преподавателей разобраться, а коли ее жалобу отклонили, то написала претензию в комиссию по этике.

На самом «разборе полетов», где «старцы» поддержали своих коллег, у девушки сдали нервы, и она вместо конструктивного диалога перешла к оскорблениям. Ну а дальше, как цитирует канал «Подъем» заместителя ректора СПбГУ Елену Шарыгину, недовольная оценкой выпускница продемонстрировала агрессивное поведение, в том числе «плевки в присутствовавших на заседании лиц».

Хотя если уж быть точным – плевалась девушка только в двух преподавателей. Досталось главе этической комиссии, почетному профессору СПбГУ Геннадию Богомазову и старшему преподавателю филфака Александру Сизикову.

"Вот дает, а плюнула, чтобы открыть себе дорогу в науку?", - комментируют пользователи инцидент в Сети.