"До Нового года еще работать и работать", - ответил Песков на вопрос о планах Путина на праздник

//Общество 13+

16 декабря 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.фото с сайта Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как будет встречать Новый год Владимир Путин. Официальный представитель Кремля в середине декабря сказал, что пока еще рано обсуждать новогодние праздники.

"До Нового года еще работать и работать", - подчеркнул Песков.

Напомним, на этой неделе, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Эта пресс-конференция станет для него 15-й, начиная с 2001 года.

В нескольких российских регионах приняли решение сделать 31 декабря выходным днем.

Дмитрий Песков ранее заявил, что российский лидер будет работать 31 декабря. Он сравнил работу президента с доменной печью, которую невозможно потушить.