Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый на него кофе во время полета

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16 декабря 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Настоящие мексиканские страсти кипели во врем рейса самолета из Гоа в Москву. Пассажиры лайнера на борту с удивлением наблюдали, как мужчина сломал нос соседке за пролитый на него кофе.

49-летняя пассажирка Наталья Кадарова опрокинула кофе на Алексея Кащеева. После чего тот рассвирепел и набросился на нее с кулаками, ударил женщину в нос, да так, что сломал его. Во Внуково Наталье вызвали скорую и госпитализировали в одну из больниц города, а Алексеем сейчас занимаются полицейские – в отношении него проводится доследственная проверка, сообщает telegram-канал "112".

Очевидцы говорят, что все произошло так быстро, что они даже не успели достать свои телефоны и снять инцидент на видео.