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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Соведущего Елены Малышевой, израильского врача Германа Гандельмана не пустили в Россию

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Соведущего Елены Малышевой, израильского врача Германа Гандельмана не пустили в Россию
Герман Гандельман, фото из соцсети

Врача-кардиолога Германа Гандельмана, который лечит людей в Израиле, а в России с Еленой Малышевой ведет программу о здоровье на Первом канале, задержали на паспортном контроле в аэропорту "Домодедово" в Москве.

Соведущего Малышевой, гражданина Израиля, не пустили в Россию из-за просроченной рабочей визы.  Гандельману на паспортном контроле объяснили, что у него возникли проблемы с рабочей визой, по которой он раньше приезжал в Россию.

Теледоктор вызвал в аэропорт Малышеву. Елена Васильевна приехала в "Домодедово" и потребовала пропустить коллегу. Но закон есть закон. Герману Шаевичу пришлось вернуться в Израиль, сообщает Telegram-канал Baza.

Гандельман — врач-кардиолог, они вместе в Малышевой учились в мединституте в Кемерове. Программу "Жить здорово" они ведут вместе с декабря 2010 года.

Пару месяцев назад стало известно о том, что федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю программы "Жить здорово!" Соответственно, одна минута программы Малышевой оценивается в 33,6 тысячи рублей.

ИЧ

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