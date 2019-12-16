Язык до скандала доведет

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16 декабря 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели», Диана ЧЕРНИКОВА ]

Чиновница Ольга Глацких, директор департамента политики Свердловской области, фото соцсети

Российские чиновники становятся всё откровеннее. Начиная с классической максимы «Денег нет, но вы держитесь», высказанной премьером Дмитрием Медведевым, госслужащие и общественные деятели все чаще говорят то, что у них на уме. Получается грубо и, зачастую, скандально. Каждая новая публичная фраза становится резче — будто бы чиновники соревнуются между собой. Вспомним самые одиозные фразы последнего времени.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»

Так высказался Николай Валуев, депутат Госдумы, в конце сентября, когда у него проходила онлайн-конференция на сайте «Интерскол». Среди многочисленных заданных вопросов, был и от жительницы города Ленинск-Кузнецкий Алевтины Макаровой: «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что я хотела сказать». В ответ Валуев, походя, процитировал советского классика Шукшина…

«Государство не просило [ваших родителей] вас рожать»



Чиновница Ольга Глацких, директор департамента политики Свердловской области, отвечая на вопрос о нехватке финансирования детских проектов, во время встречи с волонтерами в Кировграде 5 ноября попыталась внушить мысль о том, что молодым людям пора быть самостоятельными и не поддаваться патернализму. «На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

На следующий день Глацких отстранили от должности на время проверки, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем несогласии со словами подчиненной и уверил, что «безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

«Хорошо еще, если одной расы, а если другой расы – то вовсе. Мы своих детей должны рожать»

Перед началом чемпионата мира по футболу в России чиновники озаботились моралью россиян — и особенно россиянок. Депутат и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась о том, что россиянкам не стоит вступать в сексуальную связь с иностранными болельщиками.

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва». Такую же судьбу депутат предрекала российским женщинам после чемпионата: «Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли». После этого высказывания 27 июня на сайте «Московского комсомольца» появилась статья писателя Платона Беседина «Время шлюх».

«У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания, — негодует писатель. — Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го!»

Эта статья и высказывания Плетневой вызвали бурное обсуждение в профильных женских журналах и подъем феминистских настроений в обществе.

«Макарошки всегда стоят одинаково»

В Саратовской области местный министр труда Наталья Соколова

После заседания рабочей группы думского комитета по социальной политике в Саратовской области местный министр труда Наталья Соколова вступила в полемику с депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. Суть спора была в том, что прожиточный минимум в области в 2019 году Минтруда предлагало поднять на 288 рублей, а депутаты настаивали на повышении в 500 рублей.

Бондаренко предложил поставить эксперимент и прожить министру на такие деньги. На это Соколова сначала заявила, что «наш с вами статус не позволяет скатываться», а затем выдала одну из самых запоминающихся тирад 2019 года. «Я 20 лет не ем мяса, — рассказала Соколова. — Надо использовать сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. Вы верующий человек? А то есть 40 дней поста — и все становятся только здоровее».

Высказывания Соколовой попали на видео и разошлись по интернету. Расплата последовала незамедлительно: губернатор Валерий Радаев отправил министра в отставку, поскольку посчитал репутационные потери для всего аппарата слишком уж большими.

Социальная напряженность в обществе, увы, не снижается. А это значит, что в ближайшее время мы наверняка станем свидетелями новых скандальных высказываний представителей органов власти. Было бы смешно, если не было бы так грустно…

Диана Черникова