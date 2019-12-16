Чем заняться в новогодний вечер?

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16 декабря 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

фото из соцсети

Помимо банального поедания праздничного оливье и мандаринов под фильм «Ирония судьбы» с видом на елку можно занять себя чем-нибудь интересным и полезным. «Аргументы недели» изучили интересные варианты превращения новогодней ночи в действительно незабываемую.

Итак, чем заняться, если Новый год собираешься встречать с семьей и родственниками?

1. Атмосфера душевных историй

Сейчас редко разговаривают с семьей - у кого-то работа, у кого-то учёба, которые забирают не мало сил. Новый год - один из тех семейных праздников, на которых можно поделиться личными историями друг с другом, вместе посмеяться, посмотреть фотоальбомы и подвести итоги года.

2. А ты найди!

Спрячьте подарки по всей квартире и устройте предновогодний квест. Для этого достаточно выбрать место, расставить сюрпризы и составить карту или подсказки для поиска «сокровищ». Но помните, что прятать подарки и составлять маршрут для их поиска стоит, опираясь на возраст получателя. Если это ребёнок, то не стоит снимать паркет или составлять математическую функцию для нахождения сюрприза. Подарки должны приносить удовольствие и счастье, а не муки поиска.

Если же празднуешь с друзьями, то могут пригодиться такие игры:

1. «Узнавайка»

Наверняка вы не все знаете друг про друга, а чем не повод заняться этим в предновогоднюю ночь? Вы можете написать на маленьких бумажках цифры или слова, запомнить своё число, сложить их в шапку и перемешать. Затем каждый из компании достаёт по свертку, ищет свою «жертву» и начинает спрашивать. Если на бумаге написано число, то смело формулируйте свой вопрос. Если же слово - то свяжите вопрос с ним. Например, вы видите слово «шутка» и спрашиваете: «Какая самая неловкая шутка была сказана тобой?». Или же методами игры «Правда или действие». Вариантов - куча. Экспериментируйте!

2. Также есть универсальные занятия для любых компаний:

«Конкурсы и игры»

Существует масса интересных и увлекательных занятий для людей всех возрастов и пола. Тут и «стульчик», и «крокодил», и «прятки» и так далее. Главное, чтобы все были заинтересованны в их проведении. И, конечно же, не стоит забывать, что в компании бывают неактивные или стеснительные люди. Назначайте их ведущими, тогда они точно не будут чувствовать себя неловко и быстро включатся в действие.

3. «Новогодняя газета»

Делайте на ней все что хотите! Не обязательно доставать краски и кисти, звезду с неба или размазывать Оливье по бумаге. Пишите пожелания на будущее, клейте фотографии, напишите все самое плохое, что настигло вас за прошедшее время, дайте волю эмоциям.

4. «Коллективное письмо»

Наверное, это одно из самых трогательных занятий. Вы можете взять уже готовый текст с пропусками, а можете написать от себя. В нём стоит написать итоги года, слова благодарности и пожелания близким, свои промахи и победы. Цель такого письма - сближение с окружающими и возможность оставить все плохое в уходящем году.

Ирина Рощина