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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов. Эксперты сравнили россиян с жителями 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.

Если жители России оставляют в продуктвых магазинах примерно 30,2% своего бюджета, о в ряде стран этот показатель выше. Так в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине люди "проедают" половину своего бюджета.

По данным итогов исследования, у жителей Люксембурга на еду тратится только 8,4% . У жителей Нидерландов и Великобритании на продукты уходит по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.

Помимо Украины, высокие расходы на продукты у жителей в таких странах как Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят жители  Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

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